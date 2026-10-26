सरकार लाखों फर्जी निवेशक दावों पर AI से कसेगी शिकंजा

नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) 12 अलग-अलग AI टूल्स को तैनात करने वाला है, जिससे असली और नकली दावों की पहचान की जा सकेगी।

इन सिस्टम को 28 तरह के धोखाधड़ी के मामलों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इनमें फर्जी पहचान पत्र से लेकर नकली मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे मामले शामिल हैं। ये टूल दावों की सच्चाई जानने के लिए उन्हें सरकारी रिकॉर्ड्स से मिलाएंगे।

अगर, कोई व्यक्ति एक ही संपर्क जानकारी का इस्तेमाल कई दावों में करता है तो AI सिस्टम उसे तुरंत जांच के लिए फ्लैग कर देगा।

इस पूरे सेटअप को तैयार होने में 4 महीने लगेंगे। धोखाधड़ी को रोकने के लिए अगले 3 सालों तक इसे लगातार समर्थन दिया जाएगा।