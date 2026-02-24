सरकार 26 हवाई अड्‌डों का परिचालन निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर रही है

सरकार की 26 हवाई अड्‌डों का निजीकरण करने की योजना, जानिए क्या है इसका मकसद

क्या है खबर?

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) 2.0 के तहत 26 सरकार ने हवाई अड्डों के संचालन को निजी कंपनियों को पट्टे पर देने और 5 से जुड़ी संस्थाओं में हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य नागरिक उड्डयन क्षेत्र में धन जुटाना और दक्षता में सुधार लाना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजना हवाई अड्डों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) से विकसित करने की है। इसके तहत संचालन, प्रबंधन और विस्तार का अधिकार कंपनियाें के पास होगा, जबकि स्वामित्व सरकार का रहेगा।