पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के लिए गन्ने की जगह मक्का का होगा इस्तेमाल

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े चीनी उत्पादक राज्यों में चीनी की कीमतें बढ़ गई है और इसकी आपूर्ति भी अनिश्चित हो गई है।

मक्का और अतिरिक्त चावल जैसी दूसरी फसलों पर निर्भर होकर भारत उम्मीद कर रहा है कि वह चीनी की बढ़ती कीमतों या इसकी कमी का जोखिम उठाए बिना ईंधन मिश्रण कार्यक्रम को मजबूती से जारी रख पाएगा।

यह कदम ऊर्जा को और टिकाऊ बनाने के साथ-साथ केवल एक फसल पर निर्भरता कम करने की एक बड़ी योजना का भी हिस्सा है।