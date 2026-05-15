सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का अप्रत्याशित लाभ कर लगा दिया है

सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का अप्रत्याशित लाभ कर लगाया

लेखन भारत शर्मा 11:47 pm May 15, 202611:47 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल गेन्स टैक्स) लगा दिया, जबकि डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) पर कर में कटौती की है। संशोधित दरें 16 मई से लागू होंगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, डीजल निर्यात पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर घटाकर 16.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि ATF निर्यात पर शुल्क घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर किया गया है।