इस बड़े फंड का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाएगा। इससे नए डाकघर बनेंगे और पुराने वाले भी सुधारे जाएंगे, जिनमें कुछ ऐतिहासिक इमारतें भी शामिल हैं।

इसके अलावा, मेल हब, डिलीवरी दफ्तर, लेटर बॉक्स, मेल मोटर सर्विस वर्कशॉप और सड़क परिवहन नेटवर्क को भी आधुनिक बनाया जाएगा। पार्सल हब और 510 खास पार्सल पैकेजिंग यूनिट भी तैयार की जाएंगी। इस योजना में पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा गया है। इसके लिए डाकघरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

साथ ही डाकघरों को सभी के लिए ज्यादा सुलभ और सुविधाजनक भी बनाया जाएगा। ये सारे बदलाव छोटे व्यवसायों को तरक्की करने में बहुत मददगार होंगे और भारतीय डाक को डिजिटल जमाने में भी अपनी अहमियत बनाए रखने में मदद करेंगे।