सरकार 2,632 करोड़ रुपये से भारतीय डाक सेवा का करेगी कायापलट
सरकार भारतीय डाक की सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए वित्त वर्ष 2027 से 2031 के बीच 2,632 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
यह एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय डाक को लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक मजबूत दावेदार बनाना है, ताकि यह ई-कॉमर्स के बढ़ते बाजार की सभी जरूरतों को पूरा कर सके।
फंड से क्या-क्या होगा काम?
इस बड़े फंड का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाएगा। इससे नए डाकघर बनेंगे और पुराने वाले भी सुधारे जाएंगे, जिनमें कुछ ऐतिहासिक इमारतें भी शामिल हैं।
इसके अलावा, मेल हब, डिलीवरी दफ्तर, लेटर बॉक्स, मेल मोटर सर्विस वर्कशॉप और सड़क परिवहन नेटवर्क को भी आधुनिक बनाया जाएगा। पार्सल हब और 510 खास पार्सल पैकेजिंग यूनिट भी तैयार की जाएंगी। इस योजना में पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा गया है। इसके लिए डाकघरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
साथ ही डाकघरों को सभी के लिए ज्यादा सुलभ और सुविधाजनक भी बनाया जाएगा। ये सारे बदलाव छोटे व्यवसायों को तरक्की करने में बहुत मददगार होंगे और भारतीय डाक को डिजिटल जमाने में भी अपनी अहमियत बनाए रखने में मदद करेंगे।