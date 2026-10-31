निर्यातकों की रिलीफ योजना का फायदा देने के लिए सरकार ने बनाई 6 सदस्यीय कमेटी

यह टीम यह देखेगी कि 'रिलीफ' योजना अब तक कितनी सफल रही है। इसके साथ ही यह कमेटी प्रोसेस किए गए क्लेम और उपलब्ध फंड की भी जांच करेगी, ताकि उन सभी बाधाओं का पता चल सके, जो इस पहल में रुकावट बन रही हैं।

इस कमेटी में विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) से 3 अधिकारी होंगे, वहीं वाणिज्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC) से एक-एक अधिकारी शामिल होगा।

इस टीम का सबसे बड़ा मकसद फंड के मैनेजमेंट को आसान बनाना है और साथ ही निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल से जुड़ी मौजूदा दिक्कतों से बाहर निकालना है।