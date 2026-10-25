खेतों के पास कोल्ड स्टोरेज-गोदाम बनाने के लिए AIF से अगले साल तक मिलेगी सब्सिडी

2020 में शुरू होने के बाद से AIF ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाने में बड़ी मदद की है। इसने पूरे देश में 2.28 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट को सहारा दिया है, खासकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में। इस योजना को आगे बढ़ाने से सरकार को उम्मीद है कि इससे कटाई के बाद होने वाले बड़े नुकसान से निपटा जा सकेगा, जो हर साल 1.53 लाख करोड़ रुपये का होता है। साथ ही, जहां फसलें उगाई जाती हैं, वहां तक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया जा सकेगा।