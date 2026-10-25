खेतों के पास कोल्ड स्टोरेज-गोदाम बनाने के लिए AIF से अगले साल तक मिलेगी सब्सिडी
सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) की अवधि मार्च, 2027 तक बढ़ा दी है, जिससे इसे एक नई उम्मीद मिली है। इस फैसले से किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए खेतों के पास कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाना आसान हो जाएगा।
उन्हें 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इसका मकसद फसल की बर्बादी को रोकना और कटाई के बाद किसानों के जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाना है।
कटाई के बाद का नुकसान रुकेगा
2020 में शुरू होने के बाद से AIF ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाने में बड़ी मदद की है। इसने पूरे देश में 2.28 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट को सहारा दिया है, खासकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में। इस योजना को आगे बढ़ाने से सरकार को उम्मीद है कि इससे कटाई के बाद होने वाले बड़े नुकसान से निपटा जा सकेगा, जो हर साल 1.53 लाख करोड़ रुपये का होता है। साथ ही, जहां फसलें उगाई जाती हैं, वहां तक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया जा सकेगा।