गूगल की भारत के डिजिटल बिल का विरोध करने की तैयारी

भारत के प्रस्तावित डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल से गूगल खुश नहीं है। कंपनी ने अब इस बिल का विरोध करने का मन बना लिया है। इस बिल के तहत गूगल को 6 खास सेक्टर्स में 'सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज' माना जा सकता है।

इसका मतलब है कि गूगल अपनी सेवाएं कैसे एक साथ देता है और डाटा का इस्तेमाल कैसे करता है? इस पर अब और सख्त नियम लागू होंगे।

अगस्त और सितंबर में हुई बैठकों के दौरान दिग्गज टेक ने अपनी चिंताएं जाहिर की थीं। अब कंपनी सरकार को औपचारिक तौर पर कुछ बदलाव सुझाने की तैयारी कर रही है।