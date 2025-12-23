गूगल 2026 में फिर शुरू करेगी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया, H-1B वीजा धारकों को मिलेगी राहत
क्या है खबर?
अमेरिका में अस्थायी वीजा पर काम कर रहे हजारों गूगल कर्मचारियों के लिए स्थायी निवास को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। कंपनी ने बताया कि वह 2026 में ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप प्रक्रिया को बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे पिछले 2 सालों से अनिश्चितता में फंसे कई H-1B वीजा धारकों को राहत मिल सकती है। यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब कर्मचारी वीजा नियमों बदलाव के कारण परेशानी झेल रहे हैं।
योजना
कब करना होगा आवेदन?
कर्मचारियों के बीच प्रसारित एक आंतरिक न्यूजलेटर के अनुसार, गूगल ने कहा कि वह अगले साल से पात्रता मानदंडों को पूरा करने वालों के लिए प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट (PERM) आवेदनों में तेजी लाएगी। मेमो में कहा है कि PERM के लिए योग्य कर्मचारी 2026 की पहली तिमाही में गूगल की बाहरी आव्रजन कानून फर्मों से संपर्क कर सकते हैं। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट में इस योजना का खुलासा किया है, लेकिन कंपनी ने सार्वजनिक घोषणा नहीं की है।
PERM
क्या होता है PERM?
PERM अमेरिकी रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तकनीकी कंपनियां कर्मचारियों को अस्थायी कार्य वीजा से स्थायी निवास में बदलने में मदद करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग करती हैं। इसके तहत नियोक्ताओं को यह साबित करना होता है कि किसी विदेशी कर्मचारी को काम पर रखने से अमेरिकी कर्मचारियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस पद के लिए कोई योग्य अमेरिकी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।