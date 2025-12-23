गूगल 2026 में ग्रीन कार्ड प्रक्रिया फिर से शुरू करेगी

गूगल 2026 में फिर शुरू करेगी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया, H-1B वीजा धारकों को मिलेगी राहत

क्या है खबर?

अमेरिका में अस्थायी वीजा पर काम कर रहे हजारों गूगल कर्मचारियों के लिए स्थायी निवास को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। कंपनी ने बताया कि वह 2026 में ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप प्रक्रिया को बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे पिछले 2 सालों से अनिश्चितता में फंसे कई H-1B वीजा धारकों को राहत मिल सकती है। यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब कर्मचारी वीजा नियमों बदलाव के कारण परेशानी झेल रहे हैं।