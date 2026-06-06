गूगल ने स्पेस-X के साथ किया करीब 2,800 अरब रुपये का करार बिज़नेस Jun 06, 2026

गूगल ने स्पेस-X के साथ 30 अरब डॉलर (करीब 2,800 अरब रुपये) का एक बड़ा समझौता किया है, जो जून, 2029 तक चलेगा। अक्टूबर से गूगल हर महीने 92 करोड़ डॉलर (करीब 8,550 अरब रुपये) देगा, जिससे उसे शक्तिशाली एनवीडिया GPU चिप्स और हार्डवेयर मिलेंगे।

ये उपकरण उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म जेमिनी एंटरप्राइज को और भी तेज और दमदार बनाएंगे, लेकिन इस सौदे में एक अहम शर्त भी है।

अगर, स्पेस-X 30 सितंबर तक यह तकनीक उपलब्ध नहीं करा पाता तो गूगल को थोड़ी मोहलत के बाद इस समझौते से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा।