क्यों गूगल ने HCL टेक के सालाना अनुबंध में की कटौती?

गूगल ने HCL टेक के साथ अपने आउटसोर्सिंग अनुबंध को करीब 5 करोड़ डॉलर (करीब 475 करोड़ रुपये) सालाना घटा दिया है।

इससे उनका पहले का लगभग 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,900 करोड़ रुपये) का अनुबंध अब छोटा हो गया है। दिग्गज टेक ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहती है और कम वेंडर्स के साथ काम करना चाहती है।

HCL टेक के लिए यह वित्तीय झटका बहुत मामूली है, जिसकी सालाना कमाई लगभग 14.7 अरब डॉलर (करीब 1,400 अरब रुपये) है।