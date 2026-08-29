गूगल की ऐप ट्रैकिंग मनमानी मामले में देनी होगी करोड़ों रुपये की कानूनी फीस

गूगल फिर से कानूनी पचड़े में फंस गई है। अमेरिका के एक न्यायधीश ने कंपनी को 14.7 करोड़ डॉलर (करीब 1,400 करोड़ रुपये) की कानूनी फीस चुकाने का आदेश दिया है।

जूरी ने पाया था कि गूगल ने उन यूजर्स से ऐप एक्टिविटी का डाटा इकट्ठा किया था, जिन्होंने ट्रैकिंग बंद कर रखी थी। इस मामले में वकीलों ने कोर्ट में 49,670 घंटे से ज्यादा काम किया।