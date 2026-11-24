भारत में गूगल के अलग-अलग कारोबार में 10,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी का क्लाउड कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है।

सितंबर 2026 की तिमाही में इसका राजस्व 30.7 अरब डॉलर और परिचालन मुनाफा 11.1 अरब डॉलर रहा। गूगल मुंबई और दिल्ली-NCR में क्लाउड केंद्र चला रहा है।

कंपनी विशाखापत्तनम में AI केंद्र बनाने के लिए 5 साल में 15 अरब डॉलर निवेश कर रही है। इस परियोजना पर अप्रैल, 2026 में काम शुरू हुआ था।