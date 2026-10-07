गूगल ने लॉन्च किया नया AI मॉडल

गूगल ने लॉन्च किया नया AI मॉडल नैनो बनाना 2.1, जानिए इसकी खासियत

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:38 am Oct 07, 202611:38 am

क्या है खबर?

गूगल ने इमेज बनाने के लिए अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल नैनो बनाना 2.1 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के मुताबिक, नया मॉडल पिछले मॉडल की तुलना में बेहतर विजुअल बना सकता है, निर्देशों को ज्यादा सही तरीके से समझ सकता है और इमेज एडिटिंग को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। इसमें यूजर्स टेक्स्ट निर्देश देकर नई इमेज बना सकेंगे और मौजूदा इमेज में भी अपनी जरूरत के मुताबिक बदलाव कर सकेंगे।