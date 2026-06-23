गूगल ने फिल्मों में AI के इस्तेमाल के लिए A24 में किया बड़ा निवेश बिज़नेस Jun 23, 2026

गूगल ने फिल्म स्टूडियो A24 में 7.5 करोड़ डॉलर (करीब 700 करोड़ रुपये) का निवेश किया है। यह कंपनी का किसी फिल्म स्टूडियो में पहला निवेश है।

इस सौदे से A24 और डीपमाइंड मिलकर फिल्मों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इस बड़े कदम के बावजूद सोमवार को अल्फाबेट के शेयरों में 6.7 फीसदी की गिरावट आई।

निवेशकों को इस बात की चिंता है कि टेक दिग्गज के कुछ बड़े AI विशेषज्ञ कंपनी छोड़ रहे हैं और बाजार में मुकाबला भी बढ़ रहा है।