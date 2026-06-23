गूगल ने फिल्मों में AI के इस्तेमाल के लिए A24 में किया बड़ा निवेश

गूगल ने फिल्मों में AI के इस्तेमाल के लिए A24 में किया बड़ा निवेश
गूगल ने फिल्म स्टूडियो A24 में 7.5 करोड़ डॉलर (करीब 700 करोड़ रुपये) का निवेश किया है। यह कंपनी का किसी फिल्म स्टूडियो में पहला निवेश है।
इस सौदे से A24 और डीपमाइंड मिलकर फिल्मों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इस बड़े कदम के बावजूद सोमवार को अल्फाबेट के शेयरों में 6.7 फीसदी की गिरावट आई।
निवेशकों को इस बात की चिंता है कि टेक दिग्गज के कुछ बड़े AI विशेषज्ञ कंपनी छोड़ रहे हैं और बाजार में मुकाबला भी बढ़ रहा है।
कलाकार बेहतर बना पाएंगे अपना का
डीपमाइंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डेमिस हसाबिस ने बताया कि उनका लक्ष्य है कि कलाकार नई तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी कहानियों को और बेहतर ढंग से बता सकें।
इस साझेदारी से A24 फिल्मों के निर्माण में डीपमाइंड के AI का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन गूगल को A24 की फिल्मों की लाइब्रेरी तक पहुंच नहीं मिलेगी। साथ ही, यह डील किसी एक कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव नहीं होगी।
शीर्ष AI अधिकारियों ने छोड़ी कंपनी
इस नई साझेदारी के बावजूद, गूगल में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। उसके शीर्ष AI कार्यकारी अधिकारी नोआम शजीर अब OpenAI में शामिल हो रहे हैं, वहीं जॉन जंपर भी कंपनी छोड़कर एंथ्रोपिक से जुड़ गए हैं। इन बदलावों से सवाल उठने लगे हैं कि क्या AI की इस तेज दौड़ में गूगल कहीं पीछे तो नहीं रह गया है।