डोनाल्ड हैरिसन ने स्पेस-X के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है

गूगल के कार्यकारी डोनाल्ड हैरिसन ने स्पेस-X के बोर्ड से दिया इस्तीफा, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

गूगल में एक दशक से अधिक समय से कार्यकारी अधिकारी के तौर काम कर रहे डोनाल्ड हैरिसन ने अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 4 नवंबर को कंपनी को अपने फैसले की सूचना दी और यह तुरंत प्रभावी हो गया। राकेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) निर्माता ने कहा कि हैरिसन का इस्तीफा देने का फैसला कंपनी के कामकाज, नीतियों या तौर-तरीकों से जुड़े किसी भी मतभेद के कारण नहीं था।