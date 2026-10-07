गूगल क्लाउड ने अमित कुमार को बनाया भारतीय यूनिट का अंतरिम प्रमुख

माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसे प्रतिद्वंद्वियों की मौजूदगी के बीच गूगल क्लाउड भारत में अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। कुमार डिजिटल-फर्स्ट व्यवसायों को आगे बढ़ने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

इसके अलावा, विशाखापट्टनम में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब बनाने के लिए 15 अरब डॉलर (करीब 1,400 अरब रुपये) का भारी निवेश किया जाएगा।

यह हब मुंबई और दिल्ली NCR में कंपनी के मौजूदा ठिकानों में शामिल हो जाएगा। यह कदम पूरे देश में AI और क्लाउड तकनीक को बढ़ावा देने की गूगल क्लाउड की प्रतिबद्धता को साफ दिखाता है।