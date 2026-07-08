गूगल ने की भारत में AI-रेडी डाटा सेंटर बनाने की योजना घोषित

बड़ी कंपनियां अपना रहीं जेमिनी एंटरप्राइज

HDFC बैंक, मणिपाल हॉस्पिटल्स और क्रेड जैसी बड़ी कंपनियां पहले से ही गूगल के जेमिनी एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। वे इसका उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने और मरीजों के डाटा को संभालने जैसे कामों के लिए करती हैं।

अब छोटे व्यवसाय भी इसे अपनाने लगे हैं, जिससे भारत में क्लाउड तकनीक को अपनाने की रफ्तार और तेज हो रही है।

दुनियाभर में गूगल क्लाउड का सालाना राजस्व 46 अरब डॉलर (करीब 4,300 अरब रुपये) है और बाजार में उसकी करीब 14 फीसदी हिस्सेदारी है।

हालांकि, दूसरी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना गूगल के लिए अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।