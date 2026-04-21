गूगल ने सर्गेई ब्रिन को AI स्ट्राइक टीम का नेतृत्व सौंपा है

गूगल ने AI स्ट्राइक टीम का नेतृत्व सर्गेई ब्रिन को सौंपा- रिपोर्ट

क्या है खबर?

गूगल कोडिंग प्रदर्शन में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रतिद्वंद्वी एंथ्रोपिक को टक्कर देने के लिए एक विशिष्ट 'कोडिंग स्ट्राइक टीम' का गठन कर रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन को इसकी कमान सौंपी गई है। इसका उद्देश्य कंपनी को AI के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की ओर ले जाना है। कंपनी की योजना ऐसे AI मॉडल विकसित करने की है, जो स्वयं में सुधार कर सकें और अपने कोड को अपग्रेड कर सकें।