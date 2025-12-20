गूगल ने वीजाधारक कर्मचारियों को दी विदेश यात्रा से बचने की सलाह, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
गूगल ने वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे कुछ कर्मचारियों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा से बचने की चेतावनी दी है। उसने कहा है कि अमेरिकी और वाणिज्य दूतावासों में वीजा पुनः प्रवेश प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है, जो एक साल तक चल सकती है। यह सलाह उन कर्मचारियों को दी गई है, जिन्हें वीजा स्टैंपिंग की आवश्यकता होती है। विदेश यात्रा के कारण अपॉइंटमेंट में देरी होने से वे कई महीनों तक अमेरिका वापस नहीं लौट पाएंगे।
सलाह
कंपनी ने दी यह सलाह
बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, 18 दिसंबर को गूगल की ओर से भेजे गए ईमेल में प्रभावित कर्मचारियों से गैर-जरूरी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को स्थगित करने का आग्रह किया गया था। साथ ही दुनियाभर में अमेरिकी राजनयिक मिशनों में वीजा स्टैंपिंग में असामान्य रूप से लंबी देरी की चेतावनी दी गई थी। इसमें बताया है कि कुछ अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में वीजा स्टैम्पिंग अपॉइंटमेंट में काफी देरी हो रही है, जो फिलहाल 12 महीने तक है।
कारण
इस कारण से हो रही देरी
रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया स्क्रीनिंग की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को लागू करने के बाद अमेरिकी दूतावासों की ओर से नियमित वीजा लंबित मामलों से निपटने के कारण कई देशों में देरी की जानकारी आ रही हैं। इनमें H-1B कर्मचारी और उनके आश्रित (H-4) साथ ही F, J और M वीजा पर छात्र और एक्सचेंज विजिटर वीजा शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने देरी को स्वीकार करते हुए बताया कि वह आवेदकों की ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा कर रहा है।