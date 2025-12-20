गूगल ने वीजाधारक कर्मचारियों को दी विदेश यात्रा से बचने की सलाह, जानिए क्या है कारण 

गूगल ने अमेरिकी कर्मचारियों को विदेश यात्रा टालने की सलाह दी है

क्या है खबर?

गूगल ने वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे कुछ कर्मचारियों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा से बचने की चेतावनी दी है। उसने कहा है कि अमेरिकी और वाणिज्य दूतावासों में वीजा पुनः प्रवेश प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है, जो एक साल तक चल सकती है। यह सलाह उन कर्मचारियों को दी गई है, जिन्हें वीजा स्टैंपिंग की आवश्यकता होती है। विदेश यात्रा के कारण अपॉइंटमेंट में देरी होने से वे कई महीनों तक अमेरिका वापस नहीं लौट पाएंगे।