गोल्डमैन सैक्स ने ICICI बैंक का शेयर मूल्य लक्ष्य बढ़ाकर किया 2,000 रुपये

ICICI बैंक लगातार शानदार आंकड़े पेश कर रहा है। इसने 17.9 अरब डॉलर (करीब 1,700 अरब रुपये) की विदेशी जमा जुटाई है, जो उसकी सामान्य बाजार हिस्सेदारी से कहीं ज्यादा है।

इसकी आधी जमा राशि 'अनलीवर्ड' है, जिससे बैंक की नकदी की ताकत और बढ़ेगी। इसके अलावा, पिछले साल के मुकाबले बैंक की शुद्ध ब्याज आय (NII) 12.7 फीसदी बढ़कर 24,384 करोड़ रुपये हो गई है। सकल और शुद्ध नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) दोनों में भी पिछले साल के मुकाबले सुधार हुआ है। इन सब वजहों से यह HDFC बैंक जैसे अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल रहा है और निवेशकों के लिए काफी मजबूत दिख रहा है।