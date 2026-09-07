गोल्डमैन सैक्स ने कच्चा तेल 120 डॉलर तक पहुंचने की दी चेतावनी

गोल्डमैन का मानना है कि अगर, शिपिंग मार्ग शांत हो जाते हैं तो तेल की कीमतें वापस 80 डॉलर (करीब 7,600 रुपये) प्रति बैरल तक गिर सकती हैं।

हालांकि, अभी दुनियाभर में ऊर्जा की कीमतें दबाव में हैं। इस साल आपूर्ति में बाधाओं के कारण डीजल की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं।

गोल्डमैन सैक्स में तेल रिसर्च के प्रमुख डैन स्ट्रुवेन ने निवेशकों को सुझाव दिया है कि वे ऐसे मुश्किल समय में प्राकृतिक गैस और रिफाइंड तेल उत्पादों पर ज्यादा ध्यान दें।

उन्होंने यह भी बताया कि चीन भले ही कम आयात करके कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर रखने में मदद कर सकता है, लेकिन प्राकृतिक गैस या डीजल के बाजारों के लिए वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा।