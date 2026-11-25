गोल्डमैन सैक्स ने बताया है कि अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती लोकप्रियता के चलते डाटा सेंटरों की संख्या में भारी उछाल आया है। इस वजह से 2028 तक देश में बिजली की जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं।

इस साल की शुरुआत से ही अमेरिका में डाटा सेंटर्स की बिजली उत्पादन क्षमता और उसकी मांग में करीब 30 फीसदी का इजाफा हो चुका है।

बैंक का अनुमान है कि 2028 तक 52 गीगावाट की अतिरिक्त डाटा सेंटर बिजली क्षमता और शुरू हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि देश में बिजली और प्राकृतिक गैस दोनों की खपत लगातार बढ़ती जाएगी।