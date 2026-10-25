गोल्डमैन सैक्स ने कोस्पी के लक्ष्य में की 25 फीसदी की कटौती

कोस्पी पर भारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च की स्थिरता और इस सेक्टर में बढ़ती फाइनेंसिंग लागत का दबाव है। यही वजह है कि यह फिलहाल दुनिया के सबसे सस्ते शेयर बाजारों में से एक है।

इसका प्राइस-टू-अर्निंग्स रेश्यो 2006 के बाद अब इतना कम हुआ है, लेकिन गोल्डमैन पूरी तरह निराश नहीं है। उसे ऊर्जा, उद्योग और घरेलू अर्थव्यवस्था में तेजी या कोरियाई लोकप्रिय संस्कृति से फायदा पाने वाली कंपनियों में संभावनाएं दिख रही हैं। गोल्डमैन सैक्स का यह भी मानना है कि आने वाले समय में कमाई को लेकर कुछ खराब अनुमानों के बावजूद सेमीकंडक्टर शेयरों की कीमतें कम हैं।