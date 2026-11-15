गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय शेयरों को 'ओवरवेट' रेंगिंग दी
गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय शेयरों को 'ओवरवेट' की श्रेणी में डाल दिया है। उनका मानना है कि निवेशकों के लिए एशिया पर ध्यान देने का यह एक अच्छा मौका है।
बैंक को लगता है कि 2027 तक एशियाई शेयर बाजार में 19 फीसदी का दमदार रिटर्न मिल सकता है। हाल ही में बाजार में, जो गिरावट आई है, वह निवेश करने के लिए बेहतर मौका हो सकती है।
भारत के अलावा, गोल्डमैन सैक्स ने चीन के H-शेयरों की रेटिंग भी बढ़ाई है, वहीं बैंक दक्षिण कोरिया और जापान के बाजारों पर अपना भरोसा पहले की तरह बनाए हुए है।
इस कारण बना सकारात्मक माहौल
यह सकारात्मक माहौल क्षेत्र की कंपनियों की अच्छी कमाई की वजह से बना है। इस साल कई उतार-चढ़ाव देखने के बाद भी MSCI एशिया एक्स-जापान इंडेक्स में अभी भी 11 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
हालांकि, गोल्डमैन सैक्स जोखिमों को अनदेखा नहीं कर रहा है। धीमी आर्थिक ग्रोथ, अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में निवेश को लेकर अनिश्चितता जैसी चिंताएं बनी हुई हैं।
साथ ही कंपनियों द्वारा ज्यादा शेयर जारी करने से बाजार में लिक्विडिटी पर दबाव पड़ सकता है और पैसा जुटाने की लागत भी बढ़ सकती है। इसलिए, भले ही भविष्य को लेकर माहौल सकारात्मक हो, लेकिन गोल्डमैन सैक्स निवेशकों को सलाह दे रहा है कि वे पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखें।