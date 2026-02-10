गोल्डमैन सैक्स ने GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया, जानिए क्या है वजह

चालू खाता घाटा

चालू खाता घाटे में की कटौती

गोल्डमैन सैक्स ने कहा, "अमेरिकी टैरिफ में कमी को देखते हुए हमने भारत की वास्तविक GDP वृद्धि के पूर्वानुमान को 20bp बढ़ाकर 6.9 फीसदी वार्षिक कर दिया है।" फर्म ने भारत के चालू खाता घाटे (CAD) के अनुमान को भी GDP के लगभग 0.25 से घटाकर 0.8 फीसदी कर दिया है। ब्याज दरों को लेकर फर्म ने अपना रुख बरकरार रखा है और उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 2026 में ब्याज दरों में 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखेगा।