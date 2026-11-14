गोल्डमैन सैक्स ने 2027 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था तेज होकर 2.8 फीसदी पहुंचने का लगाया अनुमान
गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अब पहले से थोड़ी तेजी से बढ़ेगी। 2026 में यह अनुमान 2.7 फीसदी था, जिसे बढ़ाकर अब 2027 तक 2.8 फीसदी कर दिया गया है।
बैंक ने बताया कि इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में बड़ा निवेश और ऊर्जा आपूर्ति में सुधार है। उनका कहना है कि इससे मुश्किल आर्थिक हालात और कम सरकारी खर्च की भरपाई करने में मदद मिलेगी।
AI पर 1,800 अरब डॉलर खर्च का अनुमान
गोल्डमैन के अनुसार, AI वैश्विक विकास में करीब 0.4 प्रतिशत अंक का योगदान दे सकता है। AI तकनीक पर दुनियाभर में कुल 1,800 अरब डॉलर (1.7 लाख अरब रुपये) खर्च होने का अनुमान है, जिसकी मुख्य वजह अमेरिका में हार्डवेयर की बढ़ती मांग है। इसके अलावा, ऊर्जा लागत में भी कमी आने की उम्मीद है।
2027 के आखिर तक कच्चे तेल की कीमतें घटकर 78 डॉलर (करीब 7,400 रुपये) प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। जिन देशों को तेल आयात करना पड़ता है, यह उनके लिए यह अच्छी खबर है।
हालांकि, यूरोप में अभी भी ऊर्जा बिल दूसरों के मुकाबले ज्यादा रह सकते हैं।
भू-राजनीति और AI से जुड़े खतरों को लेकर चेताया
रिपोर्ट में कुछ खतरों के बारे में चेतावनी भी दी गई है। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव या AI में पर्याप्त निवेश न होने से विकास की गति धीमी पड़ सकती है।
फिलहाल, स्थिति को लेकर कुछ सावधानी के साथ उम्मीद जताई गई है। इसमें तकनीक और सस्ती ऊर्जा दोनों ही विकास को आगे बढ़ा रहे हैं।