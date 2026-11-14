गोल्डमैन सैक्स ने 2027 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था तेज होकर 2.8 फीसदी पहुंचने का लगाया अनुमान

गोल्डमैन के अनुसार, AI वैश्विक विकास में करीब 0.4 प्रतिशत अंक का योगदान दे सकता है। AI तकनीक पर दुनियाभर में कुल 1,800 अरब डॉलर (1.7 लाख अरब रुपये) खर्च होने का अनुमान है, जिसकी मुख्य वजह अमेरिका में हार्डवेयर की बढ़ती मांग है। इसके अलावा, ऊर्जा लागत में भी कमी आने की उम्मीद है।

2027 के आखिर तक कच्चे तेल की कीमतें घटकर 78 डॉलर (करीब 7,400 रुपये) प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। जिन देशों को तेल आयात करना पड़ता है, यह उनके लिए यह अच्छी खबर है।

हालांकि, यूरोप में अभी भी ऊर्जा बिल दूसरों के मुकाबले ज्यादा रह सकते हैं।