गोल्डमैन सैक्स ने इन 5 कंपनियों के शेयरों से शानदार मुनाफे की जताई संभावना

डिज्नी नए उत्पादों और अनुभवों पर बड़ा दांव लगा रही है। गोल्डमैन सैक्स के माइकल एनजी का मानना है कि लंबे समय में कंपनी को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने डिज्नी के लिए 140 डॉलर (करीब 13,000 रुपये) का लक्ष्य मूल्य तय किया है।

नु होल्डिंग्स अपनी डिजिटल-आधारित रणनीति के साथ अमेरिकी उपभोक्ता ऋण सेक्टर में कदम रख रही है। विश्लेषक टिटो लबार्टा ने इसे अब भी 'बाय' रेटिंग दी है।

UPS से उम्मीद है कि अमेजन में हुए बदलावों के बाद अपने नेटवर्क को पुनर्गठित करने के बाद वह फिर से मजबूत वापसी करेगी, वहीं ऑम्निकॉम को बढ़ते मीडिया सेक्टर से काफी फायदा मिल सकता है। कंपनी मीडिया में लगातार दोहरे अंक की वृद्धि दिखा रही है और अंतिम बाजार में भी उसकी अच्छी वृद्धि है।

कुल मिलाकर, गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि ये कंपनियां किसी भी आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना करने और लगातार अच्छा मुनाफा देने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।