गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2027 तक दुनियाभर के शेयर बाजारों में शानदार वापसी देखने को मिल सकती है। इसमें निवेशकों को 24 फीसदी तक का रिटर्न मिल सकता है।

जापान का TOPIX इंडेक्स इस दौड़ में सबसे आगे रहने की उम्मीद है। भले ही कंपनियों की कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन महंगाई में कमी और कच्चे तेल की घटती कीमतें शेयरों को आकर्षक बनाए रखने में मदद करेंगी।

गोल्डमैन सैक्स सलाह देता है कि निवेशकों को ऐसी कंपनियों में बने रहना चाहिए, जिनकी कमाई लगातार स्थिर रहती है। इससे बाजार में आने वाले किसी भी उतार-चढ़ाव का सामना आसानी से किया जा सकेगा।