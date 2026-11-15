गोल्डमैन सैक्स का 2027 तक भारत की आर्थिक रफ्तार चीन से आगे निकलने का दावा

दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी आने वाले समय में थोड़ी मजबूती मिलने की संभावना है। अनुमान है कि 2027 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 2.8 फीसदी तक पहुंच सकती है।

इस तरक्की के पीछे कई वजहें होंगी। ऊर्जा का सस्ता होना एक अहम कारण है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें घटकर 78 डॉलर (करीब 7,400 रुपये) प्रति बैरल तक आने की उम्मीद है।

इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारी निवेश भी एक बड़ा फैक्टर है। यह निवेश 2026 के 1,100 अरब डॉलर (एक लाख अरब रुपये) से बढ़कर 2027 तक 1,800 अरब डॉलर (करीब 1.7 लाख अरब रुपये) तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी।