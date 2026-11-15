गोल्डमैन सैक्स का 2027 तक भारत की आर्थिक रफ्तार चीन से आगे निकलने का दावा
गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया है कि 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था चीन से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। उनका कहना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.2 फीसदी तक पहुंच सकती है, जो चीन की अनुमानित 4.5 फीसदी से काफी ज्यादा होगी।
यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जबकि चीन को अपने रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
GDP वृद्धि दर 2.8 फीसदी रहने का अनुमान
दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी आने वाले समय में थोड़ी मजबूती मिलने की संभावना है। अनुमान है कि 2027 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 2.8 फीसदी तक पहुंच सकती है।
इस तरक्की के पीछे कई वजहें होंगी। ऊर्जा का सस्ता होना एक अहम कारण है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें घटकर 78 डॉलर (करीब 7,400 रुपये) प्रति बैरल तक आने की उम्मीद है।
इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारी निवेश भी एक बड़ा फैक्टर है। यह निवेश 2026 के 1,100 अरब डॉलर (एक लाख अरब रुपये) से बढ़कर 2027 तक 1,800 अरब डॉलर (करीब 1.7 लाख अरब रुपये) तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी।
भू-राजनीतिक तनाव आर्थिक विकास के लिए खतरा
भू-राजनीतिक तनाव और सरकारों के बजट में कमी जैसे मुद्दे आर्थिक विकास की गति को धीमा कर सकते हैं। कुछ देशों को अपनी मौद्रिक नीति को और कड़ा करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऊर्जा की कीमतें गिरने से महंगाई में कमी आ सकती है, जिससे केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरें घटाने का रास्ता खुल जाएगा।