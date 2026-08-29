गोल्डमैन सैक्स की AI पर बहुत ज्यादा निर्भरता से सोचने-समझने की क्षमता खो देने की चेतावनी

चर्चमैन ने बताया कि रोजमर्रा के कामों को ऑटोमैटिक करने से जूनियर कर्मचारियों को सीधे अनुभव हासिल करने का मौका नहीं मिलेगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे आजकल के नेविगेशन टूल हमारी रोजमर्रा की दिशा पहचानने और चीजें याद रखने की क्षमता को कम कर रहे हैं।

इससे शुरुआती स्तर की नौकरियां कम हो सकती हैं और अगली पीढ़ी के लिए जरूरी कौशल सीखना मुश्किल हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए गोल्डमैन सैक्स सावधानी भरा रवैया अपना रहा है।

बड़े फैसलों में इंसानों की भागीदारी बनाए रखी जा रही है और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि AI केवल मदद करे, न कि हमारी अहम सोच-विचार की क्षमता की जगह ले।