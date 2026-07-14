गोल्डमैन सैक्स ने कर्मचारियों पर अनुमान बाजार में दांव लगाने पर लगाई पाबंदी

गोल्डमैन सैक्स ने एक नया नियम जारी किया है। अब कंपनी के कर्मचारी वित्त, राजनीति या बड़े वैश्विक आयोजनों से जुड़े अनुमान बाजार पर दांव नहीं लगा पाएंगे।

इसमें चुनाव के नतीजे, बिटकॉइन की कीमतें, कंपनियों के विलय, युद्धविराम की तारीखें और यहां तक कि गोल्डमैन के अपने शेयर पर भी दांव लगाना शामिल है।

अगर, कोई कर्मचारी बार-बार इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है या उसका खाता बंद किया जा सकता है। हालांकि, खेल और रियलिटी टीवी शो पर दांव लगाने की अभी भी इजाजत है।