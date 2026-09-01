अमेरिका के नौकरी आंकड़े तय करेंगे सोने की कीमतों की दिशा

मंगलवार (1 सितंबर) को सोने के दाम लगभग स्थिर बने रहे। बाजार अमेरिका के ताजा रोजगार आंकड़ों का इंतजार कर रहा है, वहीं मध्य पूर्व में बढ रहे तनाव पर भी सभी की नजर है।

इस दौरान, हाजिर सोना 4,454.68 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.36 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर बना रहा, जबकि दिसंबर वायदा 0.5 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 4,503.70 डॉलर (करीब 1.37 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर पहुंच गया। आगे आने वाली रोजगार रिपोर्ट ही तय करेंगी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा या नहीं।