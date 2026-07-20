कच्चे तेल के बढ़ते दामों के बीच सोने में आई गिरावट, चांदी में आई तेजी

सोमवार (20 जुलाई) को सोने की कीमत 4,010 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.24 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) के नीचे आ गई। हाजिर और वायदा दोनों ही सोना फिसलकर नीचे चले गए।

अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका और महंगाई की चिंताएं और गहरी हो गई हैं। हालांकि, पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से सुरक्षित निवेश के तौर पर इसकी मांग बनी हुई है, लेकिन यह भी इसे बहुत सहारा नहीं दे पा रहा है।

दूसरी ओर, चांदी ने पिछले सप्ताह की गिरावट से उबरते हुए जोरदार वापसी की। इसमें करीब 0.7 फीसदी का उछाल आया और यह 56.72 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.93 लाख रुपये प्रति किलोग्राम) पर पहुंच गई।