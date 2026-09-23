वैश्विक अनिश्चितता के बीच चांदी में एक फीसदी से ज्यादा की बढ़त, सोने में मामूली उछाल

दिल्ली में 22 सितंबर को सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यह 1,500 रुपये घटकर 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इस गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की सख्त बयानबाजी रही।

दूसरी तरफ, चांदी 2.42 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बिना किसी बदलाव के स्थिर बनी रही। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटीज विश्लेषक सौमिल गांधी के मुताबिक, कच्चे तेल की घटती कीमतों ने महंगाई की चिंताओं को कम कर बाजार को कुछ हद तक सहारा दिया है। हालांकि, निवेशक अभी भी फेड के अगले फैसलों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपने अगले कदम उठा सकें।