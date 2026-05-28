सोने की चमक फीकी पड़ी, 2 महीने के निचले स्तर पहुंचे दाम

फरवरी से 17 फीसदी से ज्यादा की गिरावट

अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण कच्चे तेल के दाम 98 डॉलर (करीब 9,100 रुपये) प्रति बैरल के करीब पहुंच गए हैं, जिससे निवेशकों को डर है कि महंगाई लंबे समय तक बनी रह सकती है। इतना ही नहीं अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से भी दुनियाभर के खरीदारों के लिए सोना खरीदना महंगा हो गया है।

फरवरी में शुरू हुए इन तनावों के कारण सोने की कीमत अब तक 17 फीसदी से भी ज्यादा गिर गई है, जिससे इस साल की इसकी अब तक की पूरी बढ़त लगभग खत्म हो गई है। ऐसे में अगर, आप सोने में निवेश की सोच रहे हैं या बाजार के रुझानों पर नजर रख रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी अहम है।