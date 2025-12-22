सोने की कीमत सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची, जानिए क्यों आया उछाल
क्या है खबर?
सोना-चांदी की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत 22 दिसंबर को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। भारतीय बाजार में भी मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह के कारोबार में सोने की कीमत में लगभग 1 फीसदी और चांदी में 2 फीसदी से अधिक का उछाल आया। इसकी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीद, सोने की लगातार मांग और डॉलर के कमजोर होना बताया जा रहा है।
बढ़त
वैश्विक स्तर पर कितनी मिली बढ़त?
हाजिर सोने की कीमत रिकॉर्ड 4,383.73 डॉलर प्रति औंस (1.26 लाख रुपये/10 ग्राम) तक पहुंच गई, जिससे इस साल इसकी मजबूत बढ़त जारी रही। भू-राजनीतिक और व्यापारिक तनाव, केंद्रीय बैंकों की ओर से आक्रामक खरीदारी और वैश्विक ब्याज दरों में गिरावट की बढ़ती उम्मीद के चलते इस कीमती धातु की कीमत में 2025 में लगभग 67 फीसदी की वृद्धि हुई है। पिछले सप्ताह फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में चौथाई प्रतिशत की कटौती के बाद बाजारों में हलचल मच गई।
कीमत
भारतीय बाजार में कितनी हुई कीमतें?
इसका असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिला है। सुबह लगभग 9:15 बजे MCX पर फरवरी गोल्ड फ्यूचर 0.77 फीसदी बढ़कर 1.35 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मार्च सिल्वर फ्यूचर 2.39 फीसदी बढ़कर 2.13 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। 24 कैरेट सोने का भाव 1.34 लाख रुपये/10 ग्राम और 22 कैरेट की कीमत 1.22 लाख रुपये/10 ग्राम रही है। बाजार आंकड़ों के अनुसार, 18 कैरेट सोने का भाव 1 लाख रुपये/10 ग्राम था।