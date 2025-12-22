वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई

सोने की कीमत सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची, जानिए क्यों आया उछाल

क्या है खबर?

सोना-चांदी की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत 22 दिसंबर को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। भारतीय बाजार में भी मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह के कारोबार में सोने की कीमत में लगभग 1 फीसदी और चांदी में 2 फीसदी से अधिक का उछाल आया। इसकी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीद, सोने की लगातार मांग और डॉलर के कमजोर होना बताया जा रहा है।