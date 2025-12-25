LOADING...
सोने की कीमत पिछले क्रिसमस से अब तक 80 प्रतिशत बढ़ी, जानिए वजह
सोने की कीमत 80 प्रतिशत बढ़ चुकी है इस साल

सोने की कीमत पिछले क्रिसमस से अब तक 80 प्रतिशत बढ़ी, जानिए वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 25, 2025
05:48 pm
क्या है खबर?

सोने की कीमतों में इस साल रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली है, जिसके वजह से पिछले क्रिसमस के मुकाबले इस क्रिसमस पर इसकी चमक काफी बढ़ गई है। बीते एक साल में सोने ने 50 से ज्यादा नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ग्लोबल अनिश्चितता और ट्रेड तनाव के बीच सोना सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले एसेट्स में शामिल हो गया है। निवेशक इसे सुरक्षित विकल्प मानकर लगातार खरीद रहे हैं, जिससे इसकी मांग और कीमत दोनों मजबूत बनी हुई हैं।

ग्लोबल मार्केट

MCX और ग्लोबल मार्केट में तेज उछाल

पिछले साल इसी समय MCX पर सोना 76,748 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो अब करीब 80 प्रतिशत बढ़कर 1,38,097 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यह बढ़त इतनी तेज रही कि विश्लेषकों को अपने अनुमान बार-बार बढ़ाने पड़े। ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 2,624 डॉलर (लगभग 2.36 लाख रुपये) से बढ़कर 4,479 डॉलर (लगभग 4.03 लाख रुपये) प्रति औंस तक पहुंच गया है। निवेशकों को उम्मीद है कि अगले साल भी यह तेजी बनी रह सकती है।

वजह

क्यों बढ़ी सोने की मांग?

दुनियाभर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों ने सोने की मांग को और मजबूत किया है। रूस-यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और अमेरिका से जुड़े ट्रेड फैसलों ने अनिश्चितता बढ़ाई है। इसके साथ ही, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती से डॉलर कमजोर हुआ है। ऐसे माहौल में निवेशक जोखिम से बचने के लिए सोने में पैसा लगा रहे हैं, जिससे इसकी कीमतों को लगातार सहारा मिल रहा है।

मजबूती

सेंट्रल बैंकों की खरीद से मजबूती

सोने की इस रैली के पीछे सेंट्रल बैंकों की भारी खरीद भी एक बड़ी वजह है। कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर से अलग करने के लिए सोना जमा कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों की साझा मुद्रा की चर्चा और ट्रेड टैरिफ की आशंकाओं ने भी सोने को समर्थन दिया है। साल 2025 में सोना 1979 के बाद सबसे मजबूत सालाना प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है, जबकि चांदी ने भी रिकॉर्ड तेजी दिखाई है।

