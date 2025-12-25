सोने की कीमत पिछले क्रिसमस से अब तक 80 प्रतिशत बढ़ी, जानिए वजह

सोने की कीमत 80 प्रतिशत बढ़ चुकी है इस साल

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:48 pm Dec 25, 202505:48 pm

क्या है खबर?

सोने की कीमतों में इस साल रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली है, जिसके वजह से पिछले क्रिसमस के मुकाबले इस क्रिसमस पर इसकी चमक काफी बढ़ गई है। बीते एक साल में सोने ने 50 से ज्यादा नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ग्लोबल अनिश्चितता और ट्रेड तनाव के बीच सोना सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले एसेट्स में शामिल हो गया है। निवेशक इसे सुरक्षित विकल्प मानकर लगातार खरीद रहे हैं, जिससे इसकी मांग और कीमत दोनों मजबूत बनी हुई हैं।