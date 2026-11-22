सोना खरीदना अब पहले से काफी किफायती हो गया है। अगस्त से अब तक सोने के दाम में लगभग 24 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

तब जहां 10 ग्राम सोना 1.75-1.80 लाख रुपये में मिलता था, वहीं अब यह 1.19-1.20 लाख रुपये में उपलब्ध है। जो लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं या गहने खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है।