सोने में 3.4 फीसदी की गिरावट, फिर भी निवेशक मेहरबान

कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी सोने की मांग बढ़ी है। जुलाई में कुमारी फाइन ज्वेलरी जैसे बड़े शोरूम में ग्राहकों की दिलचस्पी करीब 25 फीसदी तक बढ़ गई है।

गोल्ड ETF से पिछले महीने मई में भले ही पैसे की निकासी हुई थी, लेकिन जून में इसमें 3,443 करोड़ रुपये का निवेश आया।

ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बाजार में उथल-पुथल मची होती है तो निवेशक सोने को एक सुरक्षित विकल्प मानते हैं। दूसरी तरफ, चांदी को तो और भी बड़ा झटका लगा। इसमें दुनियाभर में करीब 7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई क्योंकि निवेशकों ने जोखिम वाली संपत्तियों से दूरी बनाकर सुरक्षित निवेश विकल्पों का रुख किया।