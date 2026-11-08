वैश्विक स्तर पर सोना 24 फीसदी लुढ़का, भारत में 20 फीसदी हुआ सस्ता

जनवरी से दुनियाभर में सोने के भाव में 24 फीसदी की गिरावट आई है, लेकिन भारत में यह कमी थोड़ी कम यानि केवल 20 फीसदी है।

इसकी 2 मुख्य वजह रही है। पहली भारत ने मई में सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया था। दूसरा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत भी घटी है।

इन्हीं कारणों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना सस्ता होने के बावजूद भारतीय खरीदार इसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।