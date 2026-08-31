MCX पर सोना 2,600 रुपये से ज्यादा लुढ़का, चांदी में भी करीब 4,200 रुपये की गिरावट

सोमवार (31 अगस्त) सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। सोने का अक्टूबर वायदा अनुबंध लगभग 2 फीसदी लुढ़क गया, जो 2,600 रुपये से ज्यादा की गिरावट के साथ 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ, चांदी के सितंबर अनुबंध में भी इतनी ही गिरावट आई, जिससे यह 4,200 रुपये से ज्यादा गिरकर 2.32 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।

बाजार में यह अचानक आई गिरावट इसलिए देखी गई क्योंकि निवेशकों ने हाल ही में हुए अपने मुनाफे को भुनाना चाहा और वैश्विक बाजार का माहौल भी कमजोर बना हुआ था।