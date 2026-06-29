अमेरिका-ईरान तनाव से सोने की कीमतों में आई गिरावट, फरवरी से 23 फीसदी हुआ सस्ता बिज़नेस Jun 29, 2026

अमेरिका और ईरान के बीच नई झड़पों के बाद सोमवार को सोने की कीमतें गिरकर करीब 4,000 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.21 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर पहुंच गईं।

दरअसल, इन झड़पों की वजह से एक अहम समुद्री रास्ते पर कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट आ गई, जिसका असर सोने के दाम पर भी दिखा।

फरवरी से अब तक सोने की कीमत में 23 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। इसकी बड़ी वजह इस इलाके में हाल ही में हुए हमलों के बाद महंगाई को लेकर बढ़ती चिंताएं हैं।

इसके अलावा, तेल की बढ़ती कीमतों ने भी स्थिति बिगाड़ दी है क्योंकि इससे माल ढुलाई का खर्च बढ़ गया है और बाजार में अनिश्चितता का माहौल गहरा गया है।