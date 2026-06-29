अमेरिका-ईरान तनाव से सोने की कीमतों में आई गिरावट, फरवरी से 23 फीसदी हुआ सस्ता
अमेरिका और ईरान के बीच नई झड़पों के बाद सोमवार को सोने की कीमतें गिरकर करीब 4,000 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.21 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर पहुंच गईं।
दरअसल, इन झड़पों की वजह से एक अहम समुद्री रास्ते पर कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट आ गई, जिसका असर सोने के दाम पर भी दिखा।
फरवरी से अब तक सोने की कीमत में 23 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। इसकी बड़ी वजह इस इलाके में हाल ही में हुए हमलों के बाद महंगाई को लेकर बढ़ती चिंताएं हैं।
इसके अलावा, तेल की बढ़ती कीमतों ने भी स्थिति बिगाड़ दी है क्योंकि इससे माल ढुलाई का खर्च बढ़ गया है और बाजार में अनिश्चितता का माहौल गहरा गया है।
चांदी समेत अन्य धातुओं में भी गिरावट
सोना ही नहीं, दूसरी धातुओं पर भी दबाव साफ दिख रहा है। चांदी 1.1 प्रतिशत फिसल गई, वहीं प्लेटिनम और पैलेडियम के भाव भी गिरे। इसकी मुख्य वजह डॉलर का मजबूत होना है।
हालांकि, विश्लेषक बताते हैं कि जब भी सोने का दाम 4,000 डॉलर के आस-पास आता है, खरीदार इसे हाथो-हाथ ले लेते हैं। इसी वजह से मध्य पूर्व में चल रहे इतने तनाव के बावजूद भी सोने की कीमतें अभी तक स्थिर बनी हुई हैं।