फेड के ब्याज दर में बढ़ोतरी के संकेत से लुढ़का सोना-चांदी

अमेरिकी गोल्ड वायदा भी फिसलकर 4,529.90 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.38 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) र आ गए। इससे सप्ताह की शुरुआत में जो बढ़त दर्ज हुई थी, वह खत्म हो गई, जब सोना 3 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा था।

डॉलर भी मजबूत हो गया, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए सोना खरीदना महंगा हो गया। इस बीच, चांदी 3.5 फीसदी गिरी, लेकिन पैलेडियम 5.3 फीसदी ऊपर चला गया। अब सबकी निगाहें फेड के अगले कदम पर हैं। इस साल एक और ब्याज दर बढ़ोतरी की संभावना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है।