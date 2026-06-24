वैश्विक स्तर पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से 24 फीसदी लुढ़का, 2016 के बाद सबसे बड़ी गिरावट

फेड के संकेतों से सोना और चांदी पर बढ़ा दबाव

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व (फेड) के ब्याज दरें बढ़ाने के संकेतों से डॉलर में मजबूती आई। इससे अमेरिका के बाहर के खरीदारों के लिए सोना महंगा हो गया।

साथ ही, जब तकनीकी शेयरों में गिरावट आई तो निवेशकों ने नकदी जुटाने के लिए अपना सोना बेचना शुरू कर दिया। चांदी पर भी इस गिरावट का असर साफ दिख रहा है। इस तिमाही में यह भी सोने के साथ 17.6 फीसदी तक नीचे आ गई है।

वैसे तो वैश्विक तनाव के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में जारी वैश्विक तनाव भी इसकी कीमतों को सहारा नहीं दे पाए। अब सबकी नजरें अमेरिका के आने वाले महंगाई आंकड़ों पर हैं, जिससे आगे के रुझानों का पता चल सकेगा।