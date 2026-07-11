सोना 3 महीने में 13 फीसदी टूटा, 2013 के बाद सबसे तेज गिरावट बिज़नेस Jul 11, 2026

पिछले 3 महीने में सोने की कीमतों में 13 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है, जो 2013 के बाद से सबसे तेज है। हालांकि, यह सुनने में भले ही खराब लगे, लेकिन जानकारों का मानना है कि निवेश के लिए सोने का महत्व अभी भी बना हुआ है।

हाल में आई गिरावट के बावजूद सोना जोखिमों को कम करने और महंगाई या करेंसी के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए अब भी अहम माना जाता है।