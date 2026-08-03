पश्चिमी एशिया में तनाव होने का सोना-चांदी की कीमतों पर क्या पड़ा असर?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई न करने के फैसले से सोने को मजबूती मिली है। इस खबर से कच्चे तेल की आपूर्ति रुकने की चिंताएं कम हुईं, जिसके बाद कीमतें भी गिर गईं।

तेल के दामों में आई इस कमी ने महंगाई की आशंकाओं को कम किया और सोने को निवेशकों के लिए और भी आकर्षक बना दिया।

हालांकि, फेडरल रिजर्व में ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर चल रही लगातार चर्चाओं ने सोने की चमक को बढ़ने से रोके रखा।

निवेशक अब अमेरिका से आने वाले अहम आर्थिक आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि आगे की दिशा तय हो सके।