ईरान में बढ़ते तनाव से सोने-चांदी में दिखी हल्की बढ़त

वैश्विक स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमतों में मामूली तेजी आई, जिसकी मुख्य वजह महंगाई की चिंता और पश्चिम एशिया में फैली अशांति है।

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरें सामने आने से कच्चे तेल के दाम थोड़े नीचे आए, लेकिन यमन के हूती विद्रोहियों की लगातार धमकियों से माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है।

जानकारों का मानना है कि अगर, अमेरिका की ब्याज दरें और बढ़ती हैं तो सोने के बढ़ते दामों पर अंकुश लग सकता है।

हालांकि, अभी चांदी का प्रदर्शन बेहतर बना हुआ है। ये दोनों कीमती धातुएं फिलहाल भी कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों से काफी प्रभावित हो रही हैं।