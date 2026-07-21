ईरान में बढ़ते तनाव से सोने-चांदी में दिखी हल्की बढ़त

ईरान में बढ़ते तनाव से सोने-चांदी में दिखी हल्की बढ़त
मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में हल्की बढ़त देखने को मिली। दुनियाभर में बढ़ते तनाव के चलते लोग सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं, जिसका असर इन धातुओं की कीमतों पर साफ दिख रहा है।
विश्लेषकों का कहना है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर प्रतिरोध झेल सकता है, वहीं कॉमेक्स पर चांदी की कीमत 57.145 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.94 लाख रुपये प्रति किलोग्राम) तक पहुंच गई।
हालांकि, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की चर्चाओं ने बड़े मुनाफे की उम्मीदों पर लगाम लगा दी।
वैश्विक स्तर पर कीमती धातुओं में मामूली तेजी
वैश्विक स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमतों में मामूली तेजी आई, जिसकी मुख्य वजह महंगाई की चिंता और पश्चिम एशिया में फैली अशांति है।
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरें सामने आने से कच्चे तेल के दाम थोड़े नीचे आए, लेकिन यमन के हूती विद्रोहियों की लगातार धमकियों से माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है।
जानकारों का मानना है कि अगर, अमेरिका की ब्याज दरें और बढ़ती हैं तो सोने के बढ़ते दामों पर अंकुश लग सकता है।
हालांकि, अभी चांदी का प्रदर्शन बेहतर बना हुआ है। ये दोनों कीमती धातुएं फिलहाल भी कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों से काफी प्रभावित हो रही हैं।