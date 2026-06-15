अमेरिका-ईरान शांति समझौते की खबर से सोना-चांदी की कीमतों में 2.5 प्रतिशत तक उछाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़े सोने और चांदी के दाम

पिछले 24 घंटों के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 2.65 प्रतिशत बढ़कर 4,351 डॉलर प्रति औंस (लगभग 1.32 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में 4.18 प्रतिशत की मजबूत तेजी दर्ज हुई और यह 70.81 डॉलर प्रति औंस (लगभग 2.15 लाख रुपये प्रति किलोग्राम) से ऊपर पहुंच गई। वैश्विक बाजारों में निवेशकों की गतिविधियों और बदलते आर्थिक माहौल का असर कीमती धातुओं की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है।