सोना-चांदी की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड, जानिए क्यों आया उछाल
क्या है खबर?
सोना-चांदी की कीमतें हर दिन नई ऊंचाई हासिल कर रही हैं। मंगलवार (23 दिसंबर) सुबह कीमतें 1 फीसदी से अधिक के उछाल के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) गोल्ड फरवरी वायदा 1.1 फीसदी बढ़कर 1.38 लाख रुपये/10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। MCX चांदी 1.7 फीसदी बढ़कर 2.16 लाख रुपये/किग्रा के रिकॉर्ड शिखर पर पहुंच गई। सुबह लगभग 9:10 बजे सोने में 1.06 और चांदी में 1.40 फीसदी की बढ़त देखी गई।
कारण
इस कारण आया कीमतों में उछाल
सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते सोने और चांदी की कीमतों में तेजी से उछाल आया। अमेरिका-वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव और डॉलर सूचकांक में गिरावट ने इन कीमती धातुओं की कीमतों में बढ़त को और तेज कर दिया। इस साल अब तक सोने की कीमतों में आई जबरदस्त वृद्धि के पीछे भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं प्रमुख कारकों में से एक रही हैं। अमेरिका-वेनेजुएला के बीच तनाव सोने की कीमतों में एक नए उत्प्रेरक के रूप में उभरा है।
वृद्धि
कीमतों में इस साल हुई कितनी वृद्धि?
सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में इस साल अब तक 76 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में 2025 में अब तक लगभग 70 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह 1979 के बाद से सबसे मजबूत वार्षिक प्रदर्शन है। उस वक्त मुद्रास्फीति के कारण पीले धातु की कीमत में 123.4 फीसदी की वृद्धि हुई थी। चांदी की कीमत अब तक 140 फीसदी बढ़ी है, जबकि घरेलू हाजिर चांदी की कीमतें इस साल 142 फीसदी से अधिक बढ़ी हैं।