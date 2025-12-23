सोना-चांदी की कीमतों में आज 1 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है

सोना-चांदी की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड, जानिए क्यों आया उछाल

क्या है खबर?

सोना-चांदी की कीमतें हर दिन नई ऊंचाई हासिल कर रही हैं। मंगलवार (23 दिसंबर) सुबह कीमतें 1 फीसदी से अधिक के उछाल के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) गोल्ड फरवरी वायदा 1.1 फीसदी बढ़कर 1.38 लाख रुपये/10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। MCX चांदी 1.7 फीसदी बढ़कर 2.16 लाख रुपये/किग्रा के रिकॉर्ड शिखर पर पहुंच गई। सुबह लगभग 9:10 बजे सोने में 1.06 और चांदी में 1.40 फीसदी की बढ़त देखी गई।